Путин заявил, что РФ может увеличить экспорт зерна до 50 миллионов тонн в следующем сезоне

По словам президента России, страна может значительно увеличить поставки продовольствия на мировые рынки.

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Президент России Владимир Путин заявил, что Россия может значительно увеличить экспорт продовольствия. Он сделал это в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

«Россия, обеспечивая свою внутреннюю продовольственную безопасность, свой внутренний рынок, способна значительно увеличить экспорт продовольствия и удобрений», - заявил Путин.

По словам президента, сегодня важнейшая задача для всего мира - нарастить поставки продуктов питания на глобальный рынок. Это необходимо, чтобы, в том числе, обеспечить потребности особенно нуждающихся в продовольствии стран.

Путин добавил, что Россия может увеличить экспорт зерна до 50 миллионов тонн в следующем сезоне.

Также президент РФ заметил, что популярный на Западе термин «путинская инфляция» рассчитан на тех, кто не умеет читать и писать.