Путин заявил, что РФ может увеличить экспорт зерна до 50 миллионов тонн в следующем сезоне
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия может значительно увеличить экспорт продовольствия. Он сделал это в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.
«Россия, обеспечивая свою внутреннюю продовольственную безопасность, свой внутренний рынок, способна значительно увеличить экспорт продовольствия и удобрений», - заявил Путин.
По словам президента, сегодня важнейшая задача для всего мира - нарастить поставки продуктов питания на глобальный рынок. Это необходимо, чтобы, в том числе, обеспечить потребности особенно нуждающихся в продовольствии стран.
Путин добавил, что Россия может увеличить экспорт зерна до 50 миллионов тонн в следующем сезоне.
Также президент РФ заметил, что популярный на Западе термин «путинская инфляция» рассчитан на тех, кто не умеет читать и писать.