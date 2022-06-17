Путин об Украине: «Какой-то там, нафиг, цивилизационный выбор?»

По словам Владимира Путина, все дело в том, что украинская власть украла деньги у собственного народа, спрятала их в банках и хочет их защитить. А самый лучший способ защитить эти деньги - сказать, что на самом деле имел место быть «цивилизационный выбор».

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Президент России Владимир Путин высказался о ситуации на Украине. Он отверг саму концепцию «цивилизационного выбора» между Россией и Европой, который якобы совершила Украина в последние годы.

По словам Владимира Путина, все дело в том, что украинская власть украла деньги у собственного народа, спрятала их в банках, и хочет их защитить. А самый лучший способ защитить эти деньги, сказать, что на самом деле имел место быть «цивилизационный выбор».

«Какой-то там, извините за мой тон, нафиг, цивилизационный выбор?» - сказал Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

Президент России отметил, что боевые действия - это всегда трагедия. Но со стороны России это были неизбежно вынужденные действия. По словам Путина, Россию просто «подтащили» к этой черте.

Также Владимир Путин заявил, что все задачи спецоперации на Украине будут выполнены.