Путин: Россия будет взаимодействовать с дружественными западными компаниями, несмотря на «выкручивание рук»

По словам президента России, текущие события подтвердили, насколько важны гибкость и адаптация к внешним условиям.

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Российский президент Владимир Путин заявил, что РФ будет и дальше взаимодействовать с дружественными западными компаниями, несмотря на «выкручивание рук».

«Россия будет взаимодействовать с западными компаниями, которые работают с Москвой, несмотря на выкручивание рук», - отметил глава РФ в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ.

Президент также подчеркнул, что пандемия и текущие события подтвердили, насколько важны гибкость и адаптация к внешним условиям.

Ранее Владимир Путин заявил, что США в любой момент могут украсть чужие деньги, «когда им что-то не понравится». По словам президента РФ, страны «золотого миллиарда» считают всех остальных своими колониями и вторым сортом. Путин заявил, что правящие элиты Запада пребывают в иллюзиях.