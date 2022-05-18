Грустные взгляды: кадры прибытия пленных боевиков из «Азовстали» в больницу Новоазовска

По словам корреспондента, всего в автобусах находится порядка 200 пленных украинцев, из них около 50 боевиков ранены и не могут самостоятельно передвигаться.

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Корреспондент «Звезды» Станислав Иващенко минувшей ночью проследил за процессом перемещения пленных украинских боевиков из «Азовстали» в больницу Новоазовска.

«Когда стемнело, первые автобусы с азовцами* и военнослужащими ВСУ, которые еще недавно укрывались в подземельях Азовстали, выехали в сторону больницы Новоазовска. Всего в этих автобусах порядка 200 человек, порядка 50 из которых ранены и не могут самостоятельно передвигаться», - прокомментировал корреспондент отъезд автобусов с боевиками из Мариуполя.

Затем корреспондент понаблюдал за прибытием автобусов с пленными к больнице Новоазовска - там нуждающимся будет оказана медицинская помощь.

«И вот колонна из автобусов прибыла в больницу Новоазовска. Мы видим порядка четырех "пазиков", внутри носилки. Люди расположены между сиденьями. Грустные взгляды - вот и все, что можно разглядеть через пыльные окна этих автобусов», - заметил корреспондент.

Ранее Минобороны России опубликовало новые кадры сдачи в плен украинских боевиков с территории «Азовстали».

Также оборонное ведомство РФ сообщило об уничтожении украинских самолетов Су-24 на земле при помощи высокоточных ракет воздушного базирования.

* «Азов» - организация украинских националистов, запрещенная на территории РФ.