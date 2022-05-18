Армия В МО РФ сообщили, что за сутки сдались в плен еще 694 украинских боевика с «Азовстали» Всего, как сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, с «Азовстали» с 16 мая сдалось 959 боевиков. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: С территории мариупольского завода «Азовсталь» вышли и сдались в плен 694 украинских боевика, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «За прошедшие сутки сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых», - сказал он. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика