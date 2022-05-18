Военнослужащий ВСУ рассказал о пьянстве в катакомбах «Азовстали»

Украинские националисты из полка «Азов»* пытались бороться с пьянством, но обычными методами разрешить эту проблему, судя по всему, не получалось - приходилось прибегать к жестоким мерам.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В распоряжении «Звезды» оказались показания пленного военнослужащего ВСУ, сдавшегося с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

Со слов пленного, во время пребывания на подземных уровнях «Азовстали» среди украинских военнослужащих, сидевших в обороне, имелись случаи пьянства.

Украинские националисты из полка «Азов»* пытались с этим бороться, но обычными методами разрешить эту проблему, судя по всему, не получалось - приходилось прибегать к жестоким мерам.

«Если виноват - тебя накажут. Физически. Если пьешь - посадят тебя, будешь сидеть без воды, без ничего», - признался пленный военнослужащий ВСУ.

Также «Звезда» показывала кадры прибытия пленных боевиков из «Азовстали» в больницу Новоазовска.

Ранее в Минобороны России сообщили, что за сутки в плен сдались еще 694 украинских боевика с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

*полк «Азов» - организация украинских националистов, запрещена в России

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов