МО РФ: украинские Су-24 уничтожены на земле высокоточными ракетами воздушного базирования
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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МО РФ: украинские Су-24 уничтожены на земле высокоточными ракетами воздушного базирования
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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