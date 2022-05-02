«Тень легла на Молдову»: кому выгодны инциденты в Приднестровье

В начале недели в Приднестовье в течение суток произошло три теракта. По данным МВД республики, за нападением могут стоять спецслужбы Украины, которые стремятся втянуть регион в конфликт.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МВД ПМР

В Приднестровье объявлен высочайший уровень террористической опасности. На неделе в республике произошло сразу несколько терактов. Такого в Приднестровье не было уже 30 лет. В здании министерства Госбезопасности выбиты двери. Первый, второй и третий этажи частично разрушены. В соседних домах от взрывов выбило окна. Все это итог атаки террористов в самом центре столицы Республики.

Среди бела дня трое неизвестных расстреляли из ручных гранатометов здание Министерства Государственной Безопасности в центре Тирасполя. Были подорваны радиовышки, транслирующие сигнал российских станций. Атаке подверглась и воинская часть в районе села Парканы. Власти Приднестровья начали расследование терактов. О первых выводах следствия рассказал президент Приднестровской Молдавской Республики.

«Как показали первые выводы проведения неотложных оперативно следственных мероприятий, следы данных нападений ведут в Украину. Те, кто организовал данные нападения, имеют цель втянуть Приднестровье в конфликт», - заявил Вадим Красносельский.

Украина в ответ привычно обвиняет во всем Россию. В ВСУ уже давно не придумывают ничего нового. Снова Кремль, снова ФСБ.

«Мы отслеживаем развитие ситуации в Приднестровье. Там идет серьезная борьба между представителями власти и очень активно работают спецслужбы российской федерации. Это характерный почерк ФСБ России. По нашим данным все происходящее на территории Приднестровья находится под контролем ФСБ РФ», - сообщили в Главном управлении разведки Украины.

В том, что Украина действительно отслеживает ситуацию, нет никаких сомнений. В среду над селом Колбасна, где располагается крупнейший в Европе, по оценкам экспертов, склад российских боеприпасов, были замечены дроны, пришедшие со стороны Украины.

«Дроны летают очень часто. Особенно со стороны Украины дроны летают. Наблюдают за российской воинской частью. И в сторону погранпоста села Домницы регулярно летают», - рассказал глава администрации села Колбасна Леонид Кураков.

После попытки подрыва складов Украина под предлогом учений стянула силы в Одесскую область. Украинские вооруженные силы остановились всего в 35 километрах от российской военной части. О возможных целях этих учений украинские пропагандисты говорят открыто:

«Я бы долбанул по Приднестровской Молдавской Республике. Это вообще незаконное формирование... Я бы безжалостно долбил российскую военную силу и технику везде, где это возможно. На любых направлениях. И не обращал бы внимания ни на что», - заявил украинский журналист Дмитрий Гордон.

Украине нужна большая война. Надежды на то, что Украине откроют двери в НАТО или западные партнеры открыто поддержат Украину на поле боя, все меньше. А значит Зеленскому нужно приложить все силы, чтобы втянуть за собой как можно больше соседей

«Тень войны легла на Молдову, на Белоруссии она давно лежит, и на российские регионы уже легла тень. Война расползается, она не удержится ни в рамках "спецоперации", ни в рамках границ Украины. Она отвергла очень серьезную тень и в этой тени видны всполохи пожаров», - заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Власти Молдавии на эти агрессивные заявления отреагировали формальной отпиской - мол, ситуацию в Приднестровье можно решить дипломатическим путем. Ни ноты протеста, ни разговора с послом. Кишинев с Киевом сейчас дружит на фоне русофобии. Молдавия присоединилась к антироссийским санкциям, запретила в стране георгиевские ленты и даже пообещала Украине прислать своих саперов. На серию терактов в Приднестровье тоже отреагировали крайне сдержанно. Президент Майя Санду сначала расплывчато рассказала о каком то внутреннем приднестровском противостоянии, а потом и вовсе отказалась от своих слов и призвала к ответственности в высказываниях

«Сложная и напряженная ситуация. Мы бдительны. Мы принимаем все необходимые меры для предотвращения эскалации, для укрепления безопасности государства и защиты наших граждан. Нам нужно сохранять спокойствие и избегать распространения ложной информации. Мы призываем СМИ, лидеров общественного мнения, общественных и политических лидеров вести себя в этот период с максимальной ответственностью», - заявила Санду.

Такая невнятная риторика объясняется очень просто. Открытый конфликт в Приднестровье, которое Молдавия считает своей территорией, Кишиневу совсем не нужен. В Молдавии снова заговорили о присоединении к Румынии, которая является членом НАТО. Президент Молдавии Майя Санду даже допустила проведение референдума по этому вопросу.

«Это может произойти при поддержке народа. Когда народ скажет, что хочет этого, это произойдет. И мы по опросам можем видеть отношение большинства граждан к этому вопросу», - заявила Санду.

Более радикальные молдавские политики предлагают не спрашивать свой народ, и отдать инициативу в руки Румынии. В качестве довода используется любимый прием Запада - пугают российской агрессией.

«Мы находимся на пороге войны, в приднестровском регионе, где российские войска дислоцируются с первого дня независимости Молдовы. На мой взгляд, единственным и наиболее разумным решением было бы объединение Республики Молдова с Румынией. И тогда мы попадаем под зонтик безопасности НАТО», - заявил экс-премьер министр Молдавии Юрие Лянкэ.

Эти агрессивные заявления прокомментировал глава российского МИД Сергей Лавров. По словам министра история давно показала, что рассчитывать на то, что вместе с НАТО в страну придет безопасность попросту наивно.

«Они должны беспокоиться о своем собственном будущем, потому что их затягивают в НАТО. И я не думаю, что это добавило бы безопасности Молдавии», - заявил Лавров.

Несколькими неделями ранее по республике прокатилась волна телефонного терроризма. В десятки учебных заведений пришли сообщения о минировании.

«Мы больше не будем терпеть российскую оккупацию. Наши требования - освобождение Приднестровья от российской оккупации. В случае невыполнения наших требований школы будут взорваны и расстреляны. Слава Молдове. Смерть русским!», - говорится в сообщении.

Такой знакомый лозунг ставит точку в вопросе, кому нужен этот пожар и кто на самом деле стоит за провокациями в Приднестровье.