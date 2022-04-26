Президент Приднестровья заявил, что к терактам в стране причастна Украина

Глава республики подчеркнул, что руководство Приднестровья вынуждено отказаться от массовых мероприятий в День Победы из-за террористических угроз.

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Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что следы преступников, совершивших террористические акты в стране, ведут на Украину. Вместе с тем Красносельский призвал украинские власти расследовать факты незаконного перемещения тех или иных боевых групп и совершения ими терактов в Приднестровье.

«Как показали первые выводы проведения неотложных оперативно-следственных мероприятий, следы данных нападений ведут на Украину. Я предполагаю, что те, кто организовал данное нападение, имеют цель втянуть Приднестровье в конфликт», - приводит ТАСС обращение Красносельского, опубликованное его пресс-службой.

Также глава республики подчеркнул, что руководство Приднестровья вынуждено отказаться от массовых мероприятий в День Победы из-за террористических угроз.

Напомним, в Тирасполе в здании Министерства государственной безопасности (МГБ) Приднестровья прогремела серия взрывов. Позднее в стране взорвалась вышка радиоцентра в районе поселка Маяк. Предположительно, удар был нанесен с беспилотника. Сообщается, что всего прогремело два взрыва.