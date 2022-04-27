Село Колбасна в Приднестровье было обстреляно со стороны Украины

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Утром 27 апреля в районе приднестровского села Колбасна было произведено несколько выстрелов со стороны Украины. До этого в небе над селом были замечены несколько беспилотников. В МВД ПМР сообщили, что информация о пострадавших при стрельбе не поступала.

«Напомним, в селе Колбасна располагается склад с вооружением. По оценкам специалистов, это самый крупный в Европе склад с боеприпасами», - говорится в сообщении пресс-службы МВД ПМР.

Ранее президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что следы преступников, совершивших террористические акты в стране, ведут на Украину. Вместе с тем Красносельский призвал украинские власти расследовать факты незаконного перемещения тех или иных боевых групп и совершения ими терактов в Приднестровье.

Напомним, в Тирасполе в здании Министерства государственной безопасности (МГБ) Приднестровья прогремела серия взрывов. Позднее в стране взорвалась вышка радиоцентра в районе поселка Маяк. Предположительно, удар был нанесен с беспилотника. Сообщается, что всего прогремело два взрыва.