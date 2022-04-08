В Кремле исключили применение ракеты «Точки-У» по Краматорску со стороны ВС РФ

«Здесь нужно ориентироваться на заявление Минобороны , которое исключает применение этой ракеты со стороны наших Вооруженных сил, наши Вооруженные силы такой тип ракет не используют. Никаких боевых задач в Краматорске не было и не планировалось. Из этого заявления следует исходить», - сказал Песков журналистам.

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