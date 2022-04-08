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В Кремле исключили применение ракеты «Точки-У» по Краматорску со стороны ВС РФ

Тимур Шерзад
13:15 08.04.2022
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Вооруженные силы России не используют комплексы «Точка-У». Ракета именно от такого комплекса была применена по вокзалу города Краматорска.
В Кремле исключили применение ракеты «Точки-У» по Краматорску со стороны ВС РФ
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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В Кремле исключили применение ракеты «Точки-У» по Краматорску со стороны Вооруженных сил России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«Здесь нужно ориентироваться на заявление Минобороны, которое исключает применение этой ракеты со стороны наших Вооруженных сил, наши Вооруженные силы такой тип ракет не используют. Никаких боевых задач в Краматорске не было и не планировалось. Из этого заявления следует исходить», - сказал Песков журналистам. 

Ранее оценку пуска Украиной ракеты «Точки-У» по железнодорожному вокзалу города Краматорска дал официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин - по его словам, это была намеренная провокация киевских властей.

Ранее Украина нанесла удар ракетой комплекса «Точка-У» по Луганску

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