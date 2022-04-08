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Басурин заявил, что удар «Точкой-У» по Краматорску - провокация киевских властей

Тимур Шерзад
13:10 08.04.2022
По словам официального представителя НМ ДНР Эдуарда Басурина, вначале украинцы заявили, что ракета была от комплекса «Искандер», но жители Краматорска смогли заснуть остатки сбитой «Точки-У». При этом Басурин отметил, что на ракете была сделана надпись «За детей» по-русски. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что удар по городу Краматорск на Донбассе - очередная провокация киевских влстей. 

«Сегодня была очередная провокация со стороны украинских нацистов. Была запущена «Точка-У» по Краматорску по железнодорожному вокзалу, есть погибшие. На данный момент в Краматорске называются цифры порядка 30 человек», - сказал Басурин «Звезде».

По его словам, вначале украинцы заявили, что ракета была от комплекса «Искандер», но жители Краматорска смогли заснуть остатки сбитой «Точки-У». При этом Басурин отметил, что на ракете была сделана надпись «За детей» по-русски. 

«Скорее всего, можно предположить, что она была кассетного типа. Можно даже предположить, что средствами ПВО они ее сбили, но кассет был выброс, поэтому была большая площадь поражения и такое большое количество пострадавших среди гражданского населения в Краматорске», - заметил Басурин.

Официальный представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что удар по Краматорску - очередная провокация киевских властей. 

«Данного вооружения нет ни в республиках, ни в Донецкой, ни в Луганской, и нет на вооружении Российской Федерации. Это есть на вооружении только в украинской армии. Это сделала Украина», - подытожил Басурин.

Ранее в Минобороны РФ опровергли заявления Украины о якобы российском ракетном ударе по вокзалу Краматорска.

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