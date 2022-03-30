Удар ракетой «Точка-У» нанесен по Луганску сообщила ЛНР в СЦКК
Представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и в переговорном процессе (СЦКК) сообщило об очередном обстреле территории республики со стороны Вооруженных сил Украины.
Приводится информация об ударе ракетой тактического комплекса «Точка-У», нанесенном по Луганску.
«Вооруженные формирования Украины продолжают обстрелы территории республики с применением тяжелого вооружения. Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован 1 обстрел: 05.25 н.п. Северодонецк – Луганск: Точка-У», - сообщается в Telegram-канале.
Ранее приводилась информация, что ВСУ выпустили несколько десятков снарядов по Донецку со стороны Авдеевки. Украинские военные обстреляли город, используя 122-миллиметровые снаряды.
Также представительство ДНР в СЦКК сообщало об обстреле поселка Каштановое 20 ракетами системы «Град». Удар был нанесен в 6:30 часов со стороны населенного пункта Ласточкино.