В МО РФ опровергли заявления Украины о якобы российском ракетном ударе по вокзалу Краматорска
В Минобороны России опровергли заявления киевского режима о якобы нанесении сегодня российского ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска.
Согласно заявлению МО РФ, никаких огневых задач у ВС РФ на 8 апреля в городе Краматорск не было и не планировалось.
«Особо подчеркнем, - тактические ракеты «Точка-У», обломки которой обнаружены в районе ж/д вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими вооруженными силами», - говорится в сообщении.
В Минобороны России напомнили, что 14 марта 2022 года ракетой такого же комплекса, действующего в составе дивизиона 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ, был нанесен удар по центру города Донецк. Результатом стала гибель семнадцати и ранение еще тридцати шести мирных жителей.
Ранее в МО РФ заявили об уничтожении еще пяти украинских беспилотников, включая два ударных аппарата «Байрактар».
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов