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В МО РФ опровергли заявления Украины о якобы российском ракетном ударе по вокзалу Краматорска

12:42 08.04.2022
Согласно заявлению Минобороны России, никаких огневых задач у ВС РФ на 8 апреля в городе Краматорск не было и не планировалось. 
В МО РФ опровергли заявления Украины о якобы российском ракетном ударе по вокзалу Краматорска
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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В Минобороны России опровергли заявления киевского режима о якобы нанесении сегодня российского ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска. 

Согласно заявлению МО РФ, никаких огневых задач у ВС РФ на 8 апреля в городе Краматорск не было и не планировалось. 

«Особо подчеркнем, - тактические ракеты «Точка-У», обломки которой обнаружены в районе ж/д вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими вооруженными силами», - говорится в сообщении.

В Минобороны России напомнили, что 14 марта 2022 года ракетой такого же комплекса, действующего в составе дивизиона 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ, был нанесен удар по центру города Донецк. Результатом стала гибель семнадцати и ранение еще тридцати шести мирных жителей.

Ранее в МО РФ заявили об уничтожении еще пяти украинских беспилотников, включая два ударных аппарата «Байрактар». 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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