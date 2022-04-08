В ДНР заявили об украинском ударе ракетой комплекса «Точка-У» по Краматорску
Согласно сообщению территориальной обороны ДНР, обломки ракеты упали в непосредственной близости от городского вокзала.
© Фото: Штаб территориальной обороны ДНР
В штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявили об украинском ракетном ударе по Краматорску.
Согласно сообщению территориальной обороны ДНР, удар нанесен ракетой комплекса «Точка-У». Сообщается, что обломки ракеты упали в непосредственной близости от городского вокзала.
«Данный устаревший советский ракетный комплекс не состоит на вооружении ДНР, ЛНР и Российской Федерации. Активно используется украинскими боевиками», - говорится в сообщении.
Недавно в Минобороны России сообщили, что украинские силовики минируют дороги под Харьковом, чтобы пресечь попытки людей выехать в РФ.
Ранее вооруженные формирования Украины нанесли удар ракетой комплекса «Точка-У» по Луганску.