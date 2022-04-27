Рогозин заявил, что Роскосмос построит 46 боевых стратегических комплексов «Сармат»
Испытательный пуск ракеты «Сармат» состоялся на космодроме Плесецк 20 апреля. С успешными испытаниями ракеты Вооруженные силы поздравил президент России Владимир Путин.
© Фото: Минобороны России
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что корпорация построит 46 боевых комплексов стратегического назначения «Сармат».
«Всего у нас будет 46 боевых комплексов стратегического назначения "Сармат"», - сказал Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
Напомним, испытательный пуск ракеты «Сармат» состоялся на космодроме Плесецк 20 апреля. С успешными испытаниями ракеты Вооруженные силы поздравил президент России Владимир Путин.
Ранее военный эксперт счел запуск МБР «Сармат» напоминанием Западу о величии России.
Заинтересовалась пуском и западная пресса - издания пестрели эпитетами вроде «леденящее кровь предупреждение», «наводящая ужас ракета» и «ядерный ад».
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов