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В МО РФ сообщили об успешном испытательном пуске межконтинентальной ракеты «Сармат»

17:30 20.04.2022
В оборонном ведомстве России уточнили, что летные испытания позволили оценить правильность схемно-конструктивных и технических решений, заложенных про создании «Сармата».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Минобороны России сообщили об успешном пуске межконтинентальной ракеты «Сармат» с испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области. Пуск произведен сегодня в 15 часов 12 минут.

«Задачи пуска выполнены в полном объеме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка», - говорится в сообщении. 

В оборонном ведомстве России уточнили, что летные испытания позволили оценить правильность схемно-конструктивных и технических решений, заложенных про создании «Сармата».

«Данный пуск является первым в программе государственных испытаний. После завершения программы испытаний ракетный комплекс «Сармат» поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения», - отметили в Минобороны. 

В Ужурском ракетном соединении, как заявили в МО РФ, уже ведутся работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружении на «Сармат». Этот комплекс должен будет заменить «Воеводу».

В Минобороны отметили, что благодаря энергомассовым характеристикам ракеты расширился диапазон ее боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам, включая планирующие гиперзвуковые блоки.

«Сармат» способен поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета. Ракета может преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. 

Ранее сообщалось, что в РВСН планируют провести более 10 пусков МБР в 2022 году.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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