«Леденящее кровь предупреждение»: как западная пресса отреагировала на успешный пуск «Сармата»

Накануне в Минобороны России сообщили об успешном пуске межконтинентальной ракеты с испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области.

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«Наводящая ужас ракета», «замаскированный дьявол» и «ядерный ад» - такими эпитетами сегодня разразились западные средства массовой информации, публикуя новости о пуске межконтинентальной ракеты «Сармат».

Британская газета Daily Mail сразу же назвала ее «Сатана-2», по аналогии с прозвищем, которое дали американцы «Воеводе». Издание описывает пуск как «леденящее кровь предупреждение Западу» и уточняет, что всего одна ракета способна уничтожить территорию размером с Францию, а остановить ее невозможно.

Газета The Sun уже в заголовке процитировала президента России Владимира Путина и назвала первый пуск «пищей для размышления тем, кто попытается угрожать России». По мнению экспертов, опрошенных изданием, технические характеристики ракеты поражают.

Накануне, 20 апреля, в Минобороны России сообщили об успешном пуске межконтинентальной ракеты «Сармат» с испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области. Летные испытания позволили оценить правильность схемно-конструктивных и технических решений, заложенных при создании «Сармата».

Владимир Путин поздравил Вооруженные силы РФ с успешным пуском МБР. Глава государства отметил, что «Сармат» не имеет аналогов в мире - это уникальное оружие, которое будет укреплять боевой потенциал российских ВС.