Путин поздравил Вооруженные силы России с успешным испытанием ракеты «Сармат»

Глава государства отметил, что новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны.

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Президент РФ Владимир Путин поздравил Вооруженные силы РФ с успешным пуском межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

«Это большое, знаменательное событие в развитии перспективных систем вооружений в Российской армии. Новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны», - сказал глава государства.

Путин отметил, что МБР «Сармат» не имеет аналогов в мире. По словам президента, уникально оружие будет укреплять боевой потенциал Вооруженных сил РФ, надежно обеспечит безопасность страны от внешних угроз.

Ранее в Минобороны России сообщили об успешном испытательном пуске межконтинентальной ракеты «Сармат» с космодрома Плесецк. Пуск произведен сегодня в 15 часов 12 минут.

РС-28 «Сармат» - перспективный российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР).

Тактико-технические характеристики ракеты «Сармат» были впервые раскрыты на форуме «Армия-2019». Дальность стрельбы оружия составляет 18 тысяч километров, а его масса - 208,1 тонны. При этом масса полезной нагрузки равняется приблизительно десяти тоннам