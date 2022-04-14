Минобороны России опубликовало документы о деятельности биолабораторий США на Украине

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Минобороны России опубликовало документы о деятельности биологических лабораторий Соединенных Штатов на Украине.

Результаты анализа документов были изложены на брифинге начальником войск РХБЗ России Игорем Кирилловым. Он заявил, что Соединенные Штаты последовательно наращивают свой военно-биологический потенциал в различных регионах мира.

По словам Кириллова, ученые США из биологической лаборатории под Харьковом ставили эксперименты над пациентами психбольницы. При этом персонал больницы давал подписку о неразглашении, а полученная в ходе экспериментов информация не вносилась в базу данных стационара медучреждения.

Кроме этого, начальником войск РХБЗ был отмечен интерес Украинского научно-технологического центра к разработчикам биооружия.

Также, как заметил Игорь Кириллов, вызывает озабоченность тот факт, что Украина закупила более 50 беспилотников, пригодных для применения биологического оружия.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Сергей Александров