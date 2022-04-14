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МО РФ: Украина закупила более 50 беспилотников, пригодных для применения биооружия

15:40 14.04.2022
Российские войска обнаружили на территории Херсонской области три таких беспилотника, заявил Игорь Кириллов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
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Украина через посредников закупила более 50 беспилотных летательных аппаратов, которые могут использоваться для распространения биологического и химического оружия. Об этом сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, отметив, что российские войска обнаружили три таких беспилотника в Херсонской области.

«Вызывает озабоченность тот факт, что 9 марта на территории Херсонской области разведывательными подразделениями российских войск обнаружены три беспилотных летательных аппарата, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур. По имеющимся данным, в январе 2022 года Украиной через посреднические организации было закуплено более 50 подобных устройств, которые могут быть использованы для применения биологических рецептур и токсичных химикатов», - заявил Кириллов.

Также Кириллов сообщил, что американские ученые в лаборатории в Харьковской области Украины проводили эксперименты над пациентами областной клинической психиатрической больницы №3 Харькова. Людей с расстройствами психики использовали для испытания биологических препаратов, которые могли быть потенциально опасны.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Сергей Александров

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