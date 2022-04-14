МО РФ: ученые США из лаборатории под Харьковом ставили биоэксперименты над пациентами психбольницы

Американские ученые проводили над людьми с расстройствами психики эксперименты с потенциально опасными биопрепаратами, заявил Игорь Кириллов.

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Американские ученые из лаборатории в Харьковской области Украины проводили эксперименты над пациентами областной клинической психиатрической больницы №3 Харькова.

Как сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, людей с расстройствами психики использовали для испытания биологических препаратов, которые могли быть потенциально опасны. Персонал больницы давал подписку о неразглашении, а информация об экспериментах не вносилась в базу данных стационара медучреждения.

«В ходе спецоперации на территории Украины установлено, что в период с 2019 по 2021 год американские ученые из лаборатории в г. Мерефа (Харьковская область) проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы №3 города Харьков. Лиц, имеющих расстройства психики, отбирали для опытов с учетом их возраста, национальности и иммунного статуса. На специальных бланках учитывался результат круглосуточного мониторинга состояния пациентов», - заявил Кириллов.

Начальник войск РХБЗ также сообщил, что деятельность лаборатории была прекращена в январе 2022 года, а все оборудование и персонал вывезли на запад Украины.

Также Кириллов отметил интерес Украинского научно-технологического центра к разработчикам биооружия. Основной вид деятельности УНТЦ - выполнение функций распределительного центра грантов для проведения интересующих Пентагон исследований, в том числе и в области биологического оружия.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Сергей Александров