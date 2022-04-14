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В МО РФ отметили интерес Украинского научно-технологического центра к разработчикам биооружия

15:30 14.04.2022
Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заметил, что на реализацию проектов УНТЦ Соединенные Штаты потратили более 350 миллионов долларов. По его словам, американские заказчики украинского центра - Госдепартамент и Минобороны США. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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В Минобороны России отметили интерес Украинского научно-технологического центра (УНТЦ) к разработчикам биооружия. Об этом сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

Кириллов напомнил, что в соответствии с уставными документами УНТЦ - международная межправительственная организация. Она создана с целью «предотвращения распространения знаний и опыта, связанных с оружием массового поражения...».

«Вместе с тем Экспертный центр химических и биологических угроз Министерства обороны России установил, что основной вид деятельности УНТЦ - это выполнение функций распределительного центра грантов для проведения интересующих Пентагон исследований, в том числе в области биологического оружия», - заметил Кириллов. 

Начальник войск РХБЗ добавил, что на реализацию проектов УНТЦ Соединенные Штаты потратили более 350 миллионов долларов. По его словам, американские заказчики украинского центра - Госдепартамент и Минобороны США. 

Кириллов привел цитату из подготовленного кураторами УНТЦ документа от 11 марта 2022 года - он подчеркивает истинный характер деятельности этой организации. 

«...Наблюдается отток научных экспертов в области разработки средств доставки и современного вооружения, работавших на украинских учреждениях, а также экспертов в области разработки биологического, радиологического, химического и ядерного оружия. Наиболее подготовленные специалисты, имеющие опыт работы с материалами и технологиями двойного назначения (их насчитывается от 1 000 до 4 000 чел.), оказались в неблагоприятных профессиональных и финансовых обстоятельствах. Это делает их уязвимыми к переходу на сторону других государств для участия в программах по разработке ОМП, средств доставки и другого вооружения...» - говорится в документе. 

По словам начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, используя такие формулировки, Соединенные Штаты фактически признают проведение экспертами из Украины работ по созданию средств доставки и применения оружия массового поражения, а также полагают целесообразным продолжить их финансирование.

Также Кириллов заявил, что американские ученые из лаборатории под Харьковом ставили биологические эксперименты над пациентами психбольницы.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Сергей Александров

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