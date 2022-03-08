МО РФ не будет передавать Киеву обращения украинцев из опасений, что данные окажутся у нацистов

Москва не будет передавать Киеву информацию об обращениях украинцев из-за того, что «как только база данных окажется в руках националистов, всех обратившихся за помощью украинских граждан ждут преследования, унижения, пытки и расстрелы». Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В Минобороны РФ сообщили, что обработали уже 2 541 367 обращений от украинцев и иностранцев с просьбами эвакуироваться.

«Если бы у нас было элементарное доверие к украинским властям, то мы могли бы передать им эту базу данных для того, чтобы развеять домыслы о том, что якобы никто не хочет ехать в Российскую Федерацию. Но по понятным причинам мы этого сделать не можем», - отметил он.

По этой же причине в российском оборонном ведомстве боятся передавать данные об украинцах и в ООН, хотя, имея на руках эту информацию, в организации перестали бы голословно обвинять РФ в невыполнении гуманитарных обязательств.

По словам Мизинцева, украинские власти получили «строжайшие установки» не допустить ни одной попытки эвакуации жителей в Россию. Он отметил, что Москва предложила 10 маршрутов вывода мирных граждан, однако Киев подтвердил только одно направление - из города Сумы через Полтаву далее на границу с Польшей.

Без участия украинской стороны Россия за сутки эвакуировала из опасных зон 5 334 человека. Как отметил Мизинцев, батальоны теробороны в настоящее время удерживают на Украине более 4,5 миллиона жителей, которые хотят покинуть страну.

Материал подготовили: Иван Линдеманн, Юрий Хведчин