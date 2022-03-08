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МО РФ: жители Украины заявляют об ужасах и зверствах со стороны националистов

17:20 08.03.2022
В ведомстве заявили, что в российской базе находится уже 2 541 367 обработанных обращений от конкретных украинских граждан, а также иностранцев, в которых содержатся просьбы спасти и эвакуировать их из 1 917 населенных пунктов Украины.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
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Жители Украины заявляют об ужасах и зверствах со стороны боевиков нацбатальонов, убийствах, насилии, обысках и незаконных арестах. Об этом сообщил в ходе брифинга начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Было отмечено, что в базе российского оборонного ведомства на данный момент находится уже 2 541 367 обработанных обращений от конкретных украинских граждан, а также иностранцев, в которых содержатся просьбы о спасении и эвакуации из 1 917 населенных пунктов Украины.

«Хотел бы обратить внимание, что данная база содержит имена, фамилии и адреса этих людей, аудио- и видеопротоколы их панического состояния, душераздирающие рассказы о тяжелой гуманитарной обстановке, об ужасах и зверствах чинимых националистами, убийствах, физическом насилии, обысках и незаконных арестах», - сказал Мизинцев.

Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите народных республик Донбасса. По словам российского лидера, ее целью является защита людей, которые в течение восьми лет подвергаются «геноциду со стороны киевского режима». Для этого, отметил Путин, необходима «демилитаризация и денацификация» Украины.

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