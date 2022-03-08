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МО РФ: Россия без участия украинской стороны за сутки эвакуировала 5 334 человек

16:59 08.03.2022
Было отмечено, что в общей сложности с начала российской спецоперации было эвакуировано более 174 тысяч человек, из них 44 250 детей.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК "Звезда"
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Россия без участия украинской стороны за сутки эвакуировала 5 334 человек. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Россия без участия украинской стороны за сутки из опасных зон различных районов Украины, а также Луганской и Донецкой народных республик эвакуированы 5 334 чел., из которых 781 ребенок», - сказал он.

Кроме того, Мизинцев уточнил, что в общей сложности с начала российской спецоперации было эвакуировано более 174 тысяч человек, из них 44 250 детей. Было отмечено, что Государственную границу РФ пересекли 20 033 единиц личного автомобильного транспорта.

Также подчеркивается, что официальные украинские власти продолжают категорически отвергать все основные маршруты эвакуации из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.

Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите народных республик Донбасса. По словам российского лидера, ее целью является защита людей, которые в течение восьми лет подвергаются «геноциду со стороны киевского режима». Для этого, отметил Путин, необходима «демилитаризация и денацификация» Украины. 

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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