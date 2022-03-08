МО РФ: киевские власти категорически отвергают все основные маршруты эвакуации из Украины в Россию

Власти Киева продолжают категорически отвергать все основные маршруты эвакуации мирного населения из Украины в Россию. Об этом на брифинге заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Официальные киевские власти продолжают категорически отвергать все основные маршруты эвакуации из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя на территорию Российской Федерации», - сказал он.

По словам Мизинцева, за истекшие сутки в базу данных Минобороны поступило 2 миллиона 541 тысяча 367 обращений от граждан Украины по различным каналам, с просьбой спасти их и эвакуировать из 1 917 населенных пунктов.

Он добавил, что официальные представители киевской власти и мэры городов получили установки не допустить ни одной попытки эвакуации в РФ - информация о возможной эвакуации и создании гуманитарных коридоров до населения не доводят.

«Любые попытки выхода через гуманитарные коридоры в Российскую Федерацию жестоко пресекаются националистами», - подчеркнул Мизинцев.

Батальонами территориальной обороны, уточнил он, в качестве «живого щита» удерживаются более 4,5 миллиона мирных жителей Украины и около 2 тысяч иностранцев.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили Анна Касаткина и Юрий Хведчин.