МО РФ: батальоны теробороны удерживают на Украине более 4,5 млн желающих эвакуироваться жителей

Боевики батальонов территориальной обороны продолжают удерживать в заложниках в качестве «живого щита» более 4,5 миллиона мирных жителей Украины и около 2 тысяч иностранцев. С таким заявлением выступил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Продолжает поступать информация о случаях дискриминации прав человека по расовому признаку со стороны неонацистов», - добавил он.

По словам Мизинцева, на освобожденных территориях российские военные создают все необходимые условия для мирной и безопасной жизни. Он отметил, что в субъектах РФ функционируют более 9 тысяч пунктов временного размещения, накоплено уже свыше 15,5 тысячи тонн гуманитарной помощи.

Сегодня гражданскому населению Украины Россия планирует передать еще 481 тонну предметов первой необходимости. Гуманитарные акции пройдут Харьковской и Херсонской областях, в Донецкой и Луганской народных республиках.

Мизинцев напомнил, что Россия предложила Украине 10 маршрутов вывода мирных жителей, однако Киев подтвердил только одно направление - из города Сумы через Полтаву далее на границу с Польшей. Без участия украинской стороны Москва за сутки эвакуировала из опасных зон 5 334 человека.

В Минобороны РФ сообщили, что обработали уже 2 541 367 обращений от украинцев и иностранцев с просьбами эвакуироваться.

«Хотел бы обратить внимание, что данная база содержит имена, фамилии и адреса этих людей, аудио- и видеопротоколы их панического состояния, душераздирающие рассказы о тяжелой гуманитарной обстановке, об ужасах и зверствах чинимых националистами, убийствах, физическом насилии, обысках и незаконных арестах», - добавил Мизинцев.

В оборонном ведомстве России подчеркнули, что не будут передавать эту информацию киевским властям из-за того, что «как только база данных окажется в руках националистов, всех обратившихся за помощью украинских граждан ждут преследования, унижения, пытки и расстрелы».

По последним данным МО РФ, в ходе российской специальной операции удалось уничтожить 2 482 объекта военной инфраструктуры Украины.

Материал подготовили: Иван Линдеманн, Юрий Хведчин