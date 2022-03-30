Песков анонсировал выступление Мединского по итогам переговоров в Стамбуле

В Кремле сообщили, что после переговоров стороны поехали в свои центры и приступили к согласованию и выверке позиций.

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Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский выступит 30 марта с разъяснениями итогов переговоров, прошедших в турецком Стамбуле. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мой коллега Мединский разъяснит дополнительно, сегодня он собирается это сделать», - заявил Песков.

Он также отметил, что после переговоров стороны поехали в свои центры и приступили к согласованию и выверке позиций. По словам Пескова, Мединский уже доложил о результатах переговоров президенту России Владимиру Путину.

Вчера, 29 марта, в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров России и Украины. По их итогам Мединский озвучил сформулированные Украиной предложения о нейтральном и безъядерном статусе. Он отметил, что Киев предлагает такой статус при условии наличия стран, гарантирующих безопасность Украины. Глава делегации отметил, что данные гарантии не распространяются на территории Крыма и «определенные территории Донецкой и Луганской областей», что означает, что Киев обязуется не предпринимать попыток вернуть эти территории военным путем. Мединский подчеркнул, что Россия в таком случае не будет выступать против того, чтобы Украина вступила в Евросоюз.