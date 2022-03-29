Мединский озвучил просьбу Украины к России не препятствовать вступлению страны в ЕС

По мнению главы российской делегации на переговорах с Украиной, встреча в Стамбуле оказалась конструктивной.

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Предложения Украины подразумевают, что РФ не возражает против вступления страны в ЕС. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах с Киевом, помощник российского президента Владимир Мединский.

«Со своей стороны Российская Федерация не возражает против стремления Украины вступить в Европейский союз», - зачитал список предложений украинской стороны глава российской делегации.

Ранее Мединский заявил, что переговоры с Украиной в Стамбуле были конструктивными. Российская сторона получила от украинской стороны сформулированные предложения для рассмотрения.

Кроме того, главой российской делегации было названо условие для российско-украинского саммита. По его словам, встреча президента РФ Владимира Путина и Зеленского станет возможной, как только будет подготовлен договор.