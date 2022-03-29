Мединский озвучил просьбу Украины к России не препятствовать вступлению страны в ЕС
Предложения Украины подразумевают, что РФ не возражает против вступления страны в ЕС. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах с Киевом, помощник российского президента Владимир Мединский.
«Со своей стороны Российская Федерация не возражает против стремления Украины вступить в Европейский союз», - зачитал список предложений украинской стороны глава российской делегации.
Ранее Мединский заявил, что переговоры с Украиной в Стамбуле были конструктивными. Российская сторона получила от украинской стороны сформулированные предложения для рассмотрения.
Кроме того, главой российской делегации было названо условие для российско-украинского саммита. По его словам, встреча президента РФ Владимира Путина и Зеленского станет возможной, как только будет подготовлен договор.