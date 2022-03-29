Мединский заявил, что Украина отказывается от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем

Об этом глава делегации заявил, комментируя факт того, что предложения по гарантиям безопасности Украины не распространяются на Крым и Донбасс.

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Украина отказывается от намерений вернуть территории Крыма и Донбасса военным путем. Об этом заявил глава российской делегации Владимир Мединский, комментируя предложения Украины по гарантиям безопасности и странам-гарантам.

«Эти гарантии безопасности не распространяются на территорию Крыма и Севастополя. То есть Украина отказывается от стремления вернуть Крым и Севастополь военным путем и заявляет о том, что это возможно только путем переговоров, дипломатическим путем... Также не распространяется на ту часть Украины, которую она называет "отдельными районами Донецкой и Луганской областей"», - заявил Мединский.

Глава делегации отметил, что Россия формулирует данное понятие об отдельных районах «как сама это понимает».

По итогам переговоров в Стамбуле замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил о кардинальном сокращении военной активности на киевском и черниговском направлениях Украины. В свою очередь, Мединский добавил, что встреча президентов двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского станет возможной, как только будет подготовлен мирный договор.