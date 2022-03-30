Мединский доложил Путину о результате переговоров в Стамбуле

В Кремле назвали позитивным фактором то, что Киев начал конкретно формулировать на бумаге свои предложения в переговорах с Москвой.

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Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, доложил о результатах встречи Владимиру Путину. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Мединский даст 30 марта дополнительные разъяснения по переговорному процессу, добавил представитель Кремля.

«Мой коллега Мединский разъяснит дополнительно, сегодня он собирается это сделать», - сказал Песков.

Ранее Мединский заявил, что переговоры между Россией и Украиной прошли конструктивно и Москва в скором времени даст ответ на предложения Киева об урегулировании конфликта.

По итогам переговоров в турецком Стамбуле российская сторона объявила о сокращении военной активности на киевском и черниговском направлениях, а Украина передала свои предложения по мирному договору.