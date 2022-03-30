Мединский доложил Путину о результате переговоров в Стамбуле
Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, доложил о результатах встречи Владимиру Путину. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Мединский даст 30 марта дополнительные разъяснения по переговорному процессу, добавил представитель Кремля.
«Мой коллега Мединский разъяснит дополнительно, сегодня он собирается это сделать», - сказал Песков.
Ранее Мединский заявил, что переговоры между Россией и Украиной прошли конструктивно и Москва в скором времени даст ответ на предложения Киева об урегулировании конфликта.
По итогам переговоров в турецком Стамбуле российская сторона объявила о сокращении военной активности на киевском и черниговском направлениях, а Украина передала свои предложения по мирному договору.