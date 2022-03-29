Мединский озвучил предложения Украины о нейтральном статусе

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Глава российской делегации Владимир Мединский озвучил сформулированные Украиной предложения о нейтральном и безъядерном статусе. Он отметил, что Киев предлагает такой статус при условии наличия стран, гарантирующих безопасность Украины.

«Украина провозглашается постоянно нейтральным государством под международно-правовыми гарантиями в целях реализации внеблокового и безъядерного статуса. Дальше дается перечень государств, гарантирующих безопасность Украины», - заявил Мединский.

Глава делегации отметил, что данные гарантии не распространяются на территории Крыма и «определенные территории Донецкой и Луганской областей», что означает, что Киев обязуется не предпринимать попыток вернуть эти территории военным путем. Мединский подчеркнул, что Россия а таком случае не будет выступать против того, чтобы Украина вступила в Евросоюз.