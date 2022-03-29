От блокпостов до ракетных ударов: как продвигается спецоперация на Украине

На подконтрольных российским войскам территориях появляются все новые и новые блокпосты. Сводные отряды военной полиции работают совместно с гражданскими администрациями.

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Результат применения крылатых ракет «Калибр» - точным ударом уничтожена крупная нефтебаза в Ровенской области. До последнего времени она была одним из основных источников поставок топлива для группировки украинских войск под Киевом.

Вот и «Ночные охотники» - ударные вертолеты Ми-28 - тоже в деле. Работают парами, прикрывая друг друга. С дистанции пять километров экипажи армейской авиации управляемыми ракетами разгромили скопление бронетехники ВСУ. А наши беспилотные летательные аппараты точечным ударом накрыли стоянку танков и самоходных артиллерийских орудий.

На подконтрольных российским войскам территориях появляются все новые и новые блокпосты. Вот, например, в Черниговской области за правопорядком следят сводные отряды военной полиции. Работают совместно с гражданскими администрациями. При очередной проверке документов и досмотре автомобиля у местных жителей обнаружили гранатомет иностранного производства и три автомата.

«Самое необычное место было, куда пытались спрятать запрещенные предметы, - под запасным колосом был сделан искусственный фальшпол, который был замаскирован под естественную обивку автомобиля, где была обнаружена граната», - заметил военнослужащий Максим.

Опасность на каждом шагу. В лесах той же Черниговской области специалисты инженерных войск проводят разминирование. В помощь саперам - их верные напарники. Служебным собакам доверяют как себе.

Покидая свои позиции, украинские войска при отступлении минируют все, что возможно. Дороги, дома, брошенные машины и бронетехника начинены взрывчаткой.

«Люди, которые минируют, ставят все на неизвлекаемость, то есть обезвредить их практически нельзя. Именно для того, чтобы поразить как можно больше личного состава и нанести ущерб нашим ребятам», - рассказал командир группы разминирования Дмитрий.

Все обнаруженные боеприпасы стараются вывезти как можно дальше от населенных пунктов. Чтобы при уничтожении взрывоопасных предметов лишний раз не тревожить местных жителей, которые здесь только-только начинают привыкать к мирной тишине.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов