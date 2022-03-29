Армия С 5000 метров: ударные Ми-28Н и Ми-28УБ ВКС РФ уничтожили бронетехнику ВСУ управляемыми ракетами Результат авиаудара, нанесенного парами вертолетов, фиксировался средствами объективного контроля. © Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны России Читайте нас на: Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ управляемыми ракетами ударных вертолетов ВКС России. Пары вертолетов Ми-28Н и Ми-28УБ нанесли авиаудар с дистанции до 5 километров. Результат поражения целей фиксировался средствами объективного контроля. Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации. Ранее за одну ночь вертолеты Ка-52 и Ми-28Н уничтожили 24 единицы украинской боевой техники. В нее включены в том числе семь танков, пять БМП, три БТР. Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика