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С 5000 метров: ударные Ми-28Н и Ми-28УБ ВКС РФ уничтожили бронетехнику ВСУ управляемыми ракетами

08:52 29.03.2022
Результат авиаудара, нанесенного парами вертолетов, фиксировался средствами объективного контроля.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны России
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Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ управляемыми ракетами ударных вертолетов ВКС России.

Пары вертолетов Ми-28Н и Ми-28УБ нанесли авиаудар с дистанции до 5 километров. Результат поражения целей фиксировался средствами объективного контроля.

Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

Ранее за одну ночь вертолеты Ка-52 и Ми-28Н уничтожили 24 единицы украинской боевой техники. В нее включены в том числе семь танков, пять БМП, три БТР.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов

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