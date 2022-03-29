В МО РФ заявили об уничтожении крылатыми ракетами крупной украинской базы горючего под Ровно

База использовалась для поставок топлива для военной техники ВСУ под Киевом, отметил Игорь Конашенков.

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Под городом Ровно ударом российских крылатых ракет была уничтожена украинская база горючего. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, отметив, что данная база использовалась для поставок топлива на техники ВСУ возле Киева.

«Вечером 28 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожена крупная база горючего в районе населенного пункта Клевань Ровенской области. С данной базы осуществлялись поставки топлива для украинской военной техники в пригороды Киева», - сообщил Конашенков.

Также Конашенков сообщил, что российская оперативно-тактическая авиация за ночь поразила 68 военных объектов Украины. Среди них четыре зенитно-ракетных комплекса, в том числе три «Бук-М1» и один комплекс «Оса».

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов