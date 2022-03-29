Найти гранатомет: Минобороны РФ показало работу военной полиции под Черниговом

Как рассказали военнослужащие, наиболее необычный способ спрятать запрещенные предметы из замеченных - организация фальшивого пола под запасным колесом, там была обнаружена граната.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало кадры работы военной полиции России на блокпосту в Черниговской области. На них видно оружие, изъятое из гражданских автомобилей, которые пытались преодолеть российский блокпост.

«Ситуации были разные, недавно был остановлен автомобиль, в котором находилось два гражданских лица мужского пола. При проверке были выявлены гранатомет иностранного производства и три автомата. Данные гражданские лица были задержаны для дальнейшего выяснения обстоятельств», - заметил военнослужащий военной полиции Денис.

По словам военных полицейских, через блокпост проезжает около 20-30 гражданских автомобилей в день. Досматривается каждый автомобиль и пассажир, проверяются документы. В случае необходимости пост может оказать помощь продовольствием и медициной, включая и первую неотложную помощь.

Как рассказали военнослужащие, наиболее необычный способ спрятать запрещенные предметы из замеченных - организация фальшивого пола под запасным колесом, там была обнаружена граната.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов