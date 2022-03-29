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«Противник минирует все»: МО РФ показало кадры работы российских саперов в Черниговской области

09:46 29.03.2022
Военнослужащие стараются вывезти взрывоопасные предметы максимально далеко от жилых районов, чтобы не тревожить местных жителей.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны России
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Минобороны России опубликовало кадры работы военнослужащих подразделений инженерных войск по обнаружению взрывоопасных предметов в населенных пунктах Черниговской области и проведению разминирования.

Им приходится работать с различными видами боеприпасов, как окончательно снаряженных, так и брошенных. Военнослужащие по возможности вывозят их максимально далеко от жилых районов, чтобы не тревожить местных жителей и уничтожить непосредственно в специально отведенных для этого местах.

«Противник минирует абсолютно все. При отходе минируют как дома, машины, так и брошенную бронетехнику. Те люди, которые минируют технику, дома, подъезды, дороги, у них достаточно опыта. Все выглядит как и в Сирийской Арабской Республике. Здесь уже непосредственно сталкивались с заминированной бронетехникой - люди, которые ее минируют, ставят все люки на неизвлекаемость, то есть обезвредить их практически нельзя, именно для того, чтобы поразить как можно больше личного состава и нанести ущерб нашим ребятам», - рассказал один из военнослужащих военной полиции.

Саперы также используют собак. С ними поиск немного тяжелее, потому что единственное средство поиска в данном случае - нос, животное чутье. Но, как утверждают специалисты, лучше собачьего носа еще ничего не придумали. Любой взрывоопасный предмет, в котором есть взрывчатые вещества, такие как тротил, ТЭН, гексоген, а также селитра, которая используется в самодельных взрывных устройствах, даже если оно зарыто в земле, собака улавливает.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов

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