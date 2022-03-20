Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Живущие в иной реальности: как украинские СМИ сообщают о «наступлении» ВСУ во время их бегства

Виталий Никулин
18:52 20.03.2022
Сдавшиеся без боя украинские военные оказываются крайне удивлены тем, что их армия несет большие потери и терпит поражение - все последние годы им в головы вкладывался миф об их собственной мощи и непобедимости.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Российские военнослужащие впервые в официальной истории применили авиационный комплекс «Кинжал» с гиперзвуковыми баллистическими ракетами в ходе спецоперации на Украине. С его помощью был уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов ВСУ в Ивано-Франковской области.

Некоторым временем ранее российский береговой комплекс «Бастион» также уничтожил объекты ВСУ - центры радиотехнической разведки в Одесской области. Главная цель российских войск - по-прежнему исключительно базы украинских националистов, их опорные склады и пункты командования. Киев практически полностью блокирован. Там, вокруг украинской столицы, российские войска также работают с ювелирной точностью.

Сдавшиеся без боя представители ВСУ оказываются крайне удивлены тем, что их армия несет большие потери и терпит поражение - все последние годы им в головы вкладывался миф об их собственной мощи и непобедимости.

Вопреки реальному положению вещей, в украинских СМИ распространяются карты, по которым ВСУ сейчас якобы ведет активное наступление на ДНР, где Волноваха - под контролем Киева, а ВС РФ вообще якобы отступают. Реальная картина выглядит в это время как многочисленные сдачи украинских военнослужащих, попадающих в окружение. Мифы, которые киевские власти создавали на протяжении последних десятилетий, очень быстро развенчиваются.

Спецоперация России на Украине идет по плану. ВС РФ наносят точечные удары по военным объектам ВСУ и позициям нацбатальонов. МО РФ постоянно публикует кадры, на которых показаны ликвидации ракетно-артиллеристского склада ВСУ, удары по их военной технике и складам с боеприпасами и многие другие моменты спецоперации. При этом Москва подчеркивает, что сохранение жизни украинских военных - один из приоритетов.

Одно из главных направлений, на котором идут бои - Киевская область. Столица Украины практически полностью блокирована, российские войска с ювелирной точностью уничтожают огневые позиции ВСУ под Киевом. Так, МО РФ опубликовало уникальные кадры работы вертолетов Ка-52 при обеспечении высадки десанта на один из военных аэродромов Киевской области. Группа ударных «Аллигаторов» и Ми-24 уничтожила огневые позиции операторов ПЗРК и технику ВСУ по периметру аэродрома и высадила десант. Во время операции группа попала под интенсивный огонь, и командир ведущего вертолета Ка-52 вызвал огонь на себя, тем самым прикрыв остальную группу. Получив повреждения, экипаж совершил вынужденную посадку, и был эвакуирован второй ударной группой. Насколько живучи «Аллигаторы», можно понять, взглянув «пострадавшего»: повреждены хвостовая часть, баки, двигатель, кабина - всего 32 пробоины. Но машина выполнила боевую задачу и скоро вновь будет готова к вылету.

На земле подразделения ВДВ РФ приступили к несению службы на блокпостах на наиболее опасных участках дорог. Основная их задача - обеспечение безопасности движения воинских колонн, мирных жителей и проверка транспортных средств. Так, очередная колонна проходит через бревенчатые «ежи» и бетонные заграждения, установленные в зигзагообразном порядке. Пункты пропуска выполняют своеобразную роль «крепостных ворот» - с одной стороны, через них беспрепятственно проходят сотни единиц военной техники, с другой - они перекрывают все пути для проникновения деверсионно-разведовательных групп противника в тыл наших подразделений. Выявлению диверсантов уделяется особое внимание, так как они могут совершить нападение на российских военнослужащих под видом гражданских лиц. Огневые точки оборудованы, техника расставлена, каждый метр просматривается и контролируется. В случае нападения, на укрепленных позициях военные готовы держать круговую оборону.

Но официальная киевская пропаганда распространяет фейки о том, что ВСУ уверенно одерживают победу за победой. Якобы, наступление украинских частей идет по всем направлениям. Но реальность совершенно иная - украинское командование бросило своих бойцов, и ВСУ зачастую не получают не только топливо и боеприпасы, но даже продукты питания. При этом российские десантники, захватившие опорный пункт националистов и иностранных наемников в Киевской области, обнаружили там вооружение, поставленное на Украину странами Запада.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:34 В стране и мире
Видео
Один человек погиб после обрушения здания в центре Ярославля
15:46 В стране и мире
Видео
«Волна полярного холода»: синоптик посоветовал москвичам не спешить менять шины
15:00 ОПК
Видео
Пекло: работу имитирующего нагрев «Циркона» стенда показали на видео
13:37 В стране и мире
В ЛДПР отказались комментировать сообщения о якобы критическом состоянии Жириновского
10:31 Армия
Видео
Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен центр подготовки ВСУ с иностранными наемниками
Популярное
Видео
Удар «Форпоста»: МО РФ опубликовало кадры уничтожения беспилотником бронетехники ВСУ
Видео
МО РФ: удар «Кинжалами» из воздушного пространства над Крымом разрушил базу ГСМ ВСУ
Видео
«Семейная традиция»: Герой России Виктор Дудин рассказал, как стал летчиком-истребителем
Видео
Российскими ракетами «Калибр» из акватории Каспийского моря уничтожена украинская база хранения ГСМ
Одолеть противника и уберечь подчиненных: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине
Видео
Минобороны: ВС РФ прорвали оборону батальона «Айдар»*, форсировав реку Кашлагач
#}
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.