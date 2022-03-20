Живущие в иной реальности: как украинские СМИ сообщают о «наступлении» ВСУ во время их бегства

Российские военнослужащие впервые в официальной истории применили авиационный комплекс «Кинжал» с гиперзвуковыми баллистическими ракетами в ходе спецоперации на Украине. С его помощью был уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов ВСУ в Ивано-Франковской области.

Некоторым временем ранее российский береговой комплекс «Бастион» также уничтожил объекты ВСУ - центры радиотехнической разведки в Одесской области. Главная цель российских войск - по-прежнему исключительно базы украинских националистов, их опорные склады и пункты командования. Киев практически полностью блокирован. Там, вокруг украинской столицы, российские войска также работают с ювелирной точностью.

Сдавшиеся без боя представители ВСУ оказываются крайне удивлены тем, что их армия несет большие потери и терпит поражение - все последние годы им в головы вкладывался миф об их собственной мощи и непобедимости.

Вопреки реальному положению вещей, в украинских СМИ распространяются карты, по которым ВСУ сейчас якобы ведет активное наступление на ДНР, где Волноваха - под контролем Киева, а ВС РФ вообще якобы отступают. Реальная картина выглядит в это время как многочисленные сдачи украинских военнослужащих, попадающих в окружение. Мифы, которые киевские власти создавали на протяжении последних десятилетий, очень быстро развенчиваются.

Спецоперация России на Украине идет по плану. ВС РФ наносят точечные удары по военным объектам ВСУ и позициям нацбатальонов. МО РФ постоянно публикует кадры, на которых показаны ликвидации ракетно-артиллеристского склада ВСУ, удары по их военной технике и складам с боеприпасами и многие другие моменты спецоперации. При этом Москва подчеркивает, что сохранение жизни украинских военных - один из приоритетов.

Одно из главных направлений, на котором идут бои - Киевская область. Столица Украины практически полностью блокирована, российские войска с ювелирной точностью уничтожают огневые позиции ВСУ под Киевом. Так, МО РФ опубликовало уникальные кадры работы вертолетов Ка-52 при обеспечении высадки десанта на один из военных аэродромов Киевской области. Группа ударных «Аллигаторов» и Ми-24 уничтожила огневые позиции операторов ПЗРК и технику ВСУ по периметру аэродрома и высадила десант. Во время операции группа попала под интенсивный огонь, и командир ведущего вертолета Ка-52 вызвал огонь на себя, тем самым прикрыв остальную группу. Получив повреждения, экипаж совершил вынужденную посадку, и был эвакуирован второй ударной группой. Насколько живучи «Аллигаторы», можно понять, взглянув «пострадавшего»: повреждены хвостовая часть, баки, двигатель, кабина - всего 32 пробоины. Но машина выполнила боевую задачу и скоро вновь будет готова к вылету.

На земле подразделения ВДВ РФ приступили к несению службы на блокпостах на наиболее опасных участках дорог. Основная их задача - обеспечение безопасности движения воинских колонн, мирных жителей и проверка транспортных средств. Так, очередная колонна проходит через бревенчатые «ежи» и бетонные заграждения, установленные в зигзагообразном порядке. Пункты пропуска выполняют своеобразную роль «крепостных ворот» - с одной стороны, через них беспрепятственно проходят сотни единиц военной техники, с другой - они перекрывают все пути для проникновения деверсионно-разведовательных групп противника в тыл наших подразделений. Выявлению диверсантов уделяется особое внимание, так как они могут совершить нападение на российских военнослужащих под видом гражданских лиц. Огневые точки оборудованы, техника расставлена, каждый метр просматривается и контролируется. В случае нападения, на укрепленных позициях военные готовы держать круговую оборону.

Но официальная киевская пропаганда распространяет фейки о том, что ВСУ уверенно одерживают победу за победой. Якобы, наступление украинских частей идет по всем направлениям. Но реальность совершенно иная - украинское командование бросило своих бойцов, и ВСУ зачастую не получают не только топливо и боеприпасы, но даже продукты питания. При этом российские десантники, захватившие опорный пункт националистов и иностранных наемников в Киевской области, обнаружили там вооружение, поставленное на Украину странами Запада.

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