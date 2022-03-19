ВСУ обстреляли комбинат хлебопродуктов в Еленовке в ДНР

Украинские Вооруженные силы нанесли удар по комбинату хлебопродуктов в Донецкой Народной Республике. В результате обстрела было повреждено зернохранилище, расположенное в населенном пункте Еленовка.

После повреждения из хранилища высыпалось порядка 20 тонн зерна. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Дальнейшая информация о последствиях обстрела уточняется.

«В результате обстрела со стороны ВСУ населенного пункта Еленовка повреждено зернохранилище Еленовского комбината хлебопродуктов ГК "Аграрный Донбасс"», - сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой республики.

Ранее населенный пункт Еленовка был атакован ВСУ четырьмя десятками ракет из БМ-21 «Град». Об этом сообщило представительство народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Сообщалось, что удары были произведены в 22:29 из населенного пункта Тарамчук.