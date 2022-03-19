МО РФ: российский комплекс «Бастион» уничтожил центры радиоразведки ВСУ в двух населенных пунктах

Российские Вооруженные силы с помощью берегового ракетного комплекса «Бастион» уничтожили центры радио- и радиотехнической разведки украинских вооруженных сил в двух населенных пунктах Одесской области. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Береговым ракетным комплексом "Бастион" обезвреживаются центры радио- и радиотехнической разведки украинских вооруженных сил в пунктах Великий Дальник и Великодолинское Одесской области», - заявил Конашенков.

Также Конашенков заявил, что склад ВСУ в Делятине был уничтожен ударом гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал». На складе хранились ракеты и авиационные боеприпасы.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов