МО РФ: российский комплекс «Бастион» уничтожил центры радиоразведки ВСУ в двух населенных пунктах
Центры радио- и радиотехнической разведки украинских вооруженных сил располагались в пунктах Великий Дальник и Великодолинское Одесской области.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Минобороны РФ
Российские Вооруженные силы с помощью берегового ракетного комплекса «Бастион» уничтожили центры радио- и радиотехнической разведки украинских вооруженных сил в двух населенных пунктах Одесской области. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Береговым ракетным комплексом "Бастион" обезвреживаются центры радио- и радиотехнической разведки украинских вооруженных сил в пунктах Великий Дальник и Великодолинское Одесской области», - заявил Конашенков.
Также Конашенков заявил, что склад ВСУ в Делятине был уничтожен ударом гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал». На складе хранились ракеты и авиационные боеприпасы.
Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов