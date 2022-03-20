МО РФ: удар «Кинжалами» из воздушного пространства над Крымом разрушил базу ГСМ ВСУ

Группировка войск ДНР, развивая наступление, взяла под полный контроль населенный пункт Степное и преследует отступающие подразделения ВСУ. Уничтожено до 25 человек личного состава, 2 танка, 2 БМП и 5 автомобилей повышенной проходимости.

Российскими силами спецоперации из акватории Каспийского моря крылатыми ракетами морского базирования «Калибр», а также из воздушного пространства над территорией Крыма авиационными ракетными комплексами «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожена крупная база хранения горюче-смазочных материалов ВСУ в районе Константиновки в Николаевской области. С данной базы осуществлялись основные поставки топлива для украинской бронетехники в районах боевых действий на юге Украины.

Также высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру подготовки ССО ВСУ в районе Овруча в Житомирской области, где базировались прибывшие на Украину иностранные наемники. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов