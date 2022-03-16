Склады ВСУ, удары дронов и бегущий противник: как продвигается спецоперация на Украине

Счет патронов в ящиах идет на сотни тысяч. На коробках - маркировка. Калибр - 5,45 миллиметров.

Железные контейнеры до отказа набиты выстрелами для гранатометов РПГ-7: эти боевые снаряды способны поражать несколько слоев брони - до пятисот миллиметров. Теперь эти трофеи поступят на вооружение республик Донбасса: ВСУ оставили все это в спешке, отступая перед российской армией в Херсонской области.

По предварительным подсчетам, в боксе склада находится примерно 10 тысяч ящиков, в каждом из которых - 20 гранат Ф-1.

В разряд трофеев переходят бронежилеты, каски, аммуниция, личные вещи и вооружение, в том числе, и иностранного производства. Вскрыты схроны с противотанковыми ракетными комплексами: американскими «Джавелин» и британскими NLAW.

Все это уйдет на передовую: военнослужащие Луганской и Донецкой народных республик осваивают ПТРК. Проходят спецкурсы обучения и переподготовки - как в теории, так и в полях. Среди трофеев и украинские танки - часть из них укрывались под камуфляжем в окопах. Оставили ВСУ и реактивные системы залпового огня «Ураган».

За линией фронта украинские боеприпасы и вооружение уничтожают российские беспилотники. Вот «Иноходец» уничтожает позиции ВСУ: укрепления, автомобили и бронетехнику. Работая в небе над Черниговской областью, российские беспилотники скорректировали удар артиллерии по складам с боеприпасами, военной техникой и вооружением украинской армии. Эффективно применяются боевые вертолеты и самолеты.

Российская армия работает точно и ювелирно. Это признают и те, кто видел все своими глазами. ФСБ обнародовало видео с допросом бывшего военнослужащего ВСУ Олега Игнатова. Его часть располагалась в районе Мелитополя. Признается, что как только началась специальная операция - командующий растерялся, точных указаний не поступало, начался хаос. Их не только бросили свои же. В солдат ВСУ полетели пули со стороны украинских националистов.

Более половины украинских солдат в том бою решили бросить оружие и ушли в сторону города. А там - крышу над головой и укрытие обеспечили мирные граждане, для которых человеческая жизнь имеет значение.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов