Бывший контрактник ВСУ рассказал ФСБ о дезертирстве украинских офицеров

Бывший контрактник-рядовой 25-й транспортной авиационной бригады украинских войск Олег Игнатов рассказал о дезертирстве украинских офицеров. На опросе в ФСБ он уточнил, что военнослужащие ВСУ переодеваются в гражданскую форму и бросают оружие при отступлении.

«Все офицеры так сделали. При этом бросили свое табельное оружие, которое я даже впоследствии подобрал. Нас кинули, мы не знали, что нам делать. Мы были в окружении, по нам стреляли. Мы начали отступать, по рации на нас вышел нацбатальон, который сказал, что мы сейчас будем по вам стрелять, и дал предупредительный залп, потому что мы бежим. А у нас из оружия были одни автоматы, и нам нечем было обороняться против танков», - поделился Игнатов.

Он также рассказал, что украинские националисты расстреливали из БТР бегущих от ВС РФ бойцов ВСУ. По его словам, позже БТР уехал, и Игнатов вместе с товарищами решили переодеться в гражданскую одежду и уйти в город.

Ранее сообщалось, что охрана из российских военнослужащих отразила нападение украинских националистов на Каховскую ГЭС.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов