Путин заявил, что специальная военная операция на Украине будет доведена до конца
Президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция на Украине будет доведена до конца.
«Все поставленные задачи будут, безусловно, решены. Мы надежно обеспечим безопасность России и нашего народа. И никогда не допустим, чтобы Украины служила плацдармом агрессивных действий против нашей страны», - сказал Путин на совещании по социально-экономической поддержке субъектов России.
Владимир Путин подчеркнул, что специальная военная операция на Украине идет в строгом соответствии с заранее утвержденными планами.
Также Путин заявил, что появление Вооруженных сил России как под Киевом, так и у других украинских городов не связано с намерением оккупировать Украину.
Кроме этого, президент России отметил, что появление российских войск только в Донбассе лишь растянуло бы конфликт.