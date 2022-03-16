Президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция на Украине будет доведена до конца.

«Все поставленные задачи будут, безусловно, решены. Мы надежно обеспечим безопасность России и нашего народа. И никогда не допустим, чтобы Украины служила плацдармом агрессивных действий против нашей страны», - сказал Путин на совещании по социально-экономической поддержке субъектов России.

Владимир Путин подчеркнул, что специальная военная операция на Украине идет в строгом соответствии с заранее утвержденными планами.

Также Путин заявил, что появление Вооруженных сил России как под Киевом, так и у других украинских городов не связано с намерением оккупировать Украину.

Кроме этого, президент России отметил, что появление российских войск только в Донбассе лишь растянуло бы конфликт.