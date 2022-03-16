Путин заявил, что появление ВС РФ под Киевом не связано с намерением оккупировать Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что появление Вооруженных сил РФ под Киевом не связано с намерением оккупировать Украину.

«Появление российских войск под Киевом и у других городов Украины связано не с намерением оккупировать страну. У нас нет такой цели», - подчеркнул Путин, открывая совещание по социально-экономической поддержке субъектов России.

Также Путин рассказал о попытках замести следы ведущихся при участии Соединенных Штатов Америки биологических разработок на Украине.

Кроме этого, президент России отдельно отметил, что Украина больше никогда не будет плацдармом угрозы для России. Специальная военная операция в этой стране будет доведена до конца.

Ранее Минобороны России сообщало, что с начала проведения специальной военной операции по защите Донбасса Вооруженные силы России уничтожили уничтожили 111 украинских самолетов, а также 160 беспилотников.