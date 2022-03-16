В стране и мире Путин заявил, что присутствие сил РФ только в Донбассе растянуло бы конфликт Алексей Курильченко По словам президента, в таком случае войска НАТО подошли бы к границам России. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Если бы российские войска остались только на территории Донбасса, то это бы лишь растянуло конфликт, а войска НАТО подошли бы к границе России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки российских регионов. «Если бы наши войска действовали только на территории народных республик, помогли им освободить свои земли, это не стало бы окончательным решением, не привело бы к миру и не ликвидировало бы в корне угрозы для нашей страны - для России. Напротив, вокруг Донбасса и по его границам пролегла бы новая линия фронта. Продолжались бы обстрелы и провокации. То есть вооруженный конфликт тянулся бы бесконечно, подпитывался реваншистской истерией киевского режима, а военная инфраструктура НАТО на Украине развертывалась бы еще быстрее и агрессивнее. Мы были бы поставлены перед фактом, что ударные наступательные вооружения альянса уже у наших границ», - сказал Путин. Также Путин заявил, что спецоперация успешно идет в соответствии с планом. При этом она будет доведена до конца. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика