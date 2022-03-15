Гром луганской артиллерии: кадры работы орудий ЛНР по позициям ВСУ

Корреспондент «Звезды» Алексей Алексеев продемонстрировал кадры работы артиллерии ЛНР по позициям ВСУ. По словам корреспондента, орудия стараются прятать в лесистой местности, чтобы избежать ее обнаружения при помощи беспилотников противника.

«Сейчас вы слышите выход снарядов. Так работает артиллерия ЛНР. Это ближайшие позиции к украинским позициям. По возможности, артиллерию прячут в сосновом бору. Потому что в такую ясную погоду очень много работает беспилотников - наблюдательных и ударных», - прокомментировал корреспондент.

Ранее корреспондент «Звезды» Виталий Гвоздев показал, как выглядит перешедшая под контроль ВС РФ база в Бердянске после бегства украинских морпехов.

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