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Гром луганской артиллерии: кадры работы орудий ЛНР по позициям ВСУ

Тимур Шерзад
Алексей Алексеев
18:30 15.03.2022
По словам корреспондента, орудия стараются прятать в лесистой местности, чтобы избежать ее обнаружения при помощи беспилотников противника. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Корреспондент «Звезды» Алексей Алексеев продемонстрировал кадры работы артиллерии ЛНР по позициям ВСУ. По словам корреспондента, орудия стараются прятать в лесистой местности, чтобы избежать ее обнаружения при помощи беспилотников противника. 

«Сейчас вы слышите выход снарядов. Так работает артиллерия ЛНР. Это ближайшие позиции к украинским позициям. По возможности, артиллерию прячут в сосновом бору. Потому что в такую ясную погоду очень много работает беспилотников - наблюдательных и ударных», - прокомментировал корреспондент.

Ранее корреспондент «Звезды» Виталий Гвоздев показал, как выглядит перешедшая под контроль ВС РФ база в Бердянске после бегства украинских морпехов.

Также на сайте «Звезды» ежедневно выходят материалы о новых подвигах и примерах хладнокровия и профессионализма со стороны задействованных в специальной военной операции военнослужащих России. Один из этих материалов - история лейтенанта Левина, который спас целую группу российских саперов

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