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Как «Солнцепек» лейтенанта Лебедева подавил украинские позиции, невзирая на непрерывный огонь

11:54 15.03.2022
Решительные действия Александра Лебедева и его умелое руководство экипажем «Солнцепека» в бою позволили наступающему подразделению занять выгодные позиции без потерь и продолжить наступление. Благодаря действиям лейтенанта уничтожено более 20 украинских националистов и шесть единиц военной техники. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Все больше героев появляется в рядах Вооруженных сил в ходе спецоперации по защите Донбасса. Минобороны публикует данные о подвигах новых и новых военнослужащих. 

Одно из подразделений российской отдельной мотострелковой бригады попало под массированный обстрел со стороны украинских националистов. 

«Экипаж ТОС-1А, возглавляемый  командиром тяжелого огнеметного взвода лейтенантом Александром Лебедевым, под непрекращающимся огнем противника заняв огневую позицию, одним из первых вступил в бой с врагом», - говорится в сообщении.

Невзирая на яростный обстрел со стороны неприятеля, экипаж «Солнцепека» точным огнем уничтожил взводный опорный пункт противника. 

После этого Лебедев приказал сменить позицию. Продолжая бой, его экипаж обнаружил позицию украинского минометного расчета. Она была тщательно защищена, а вражеские минометчики вели прицельный огонь по колонне мотострелков. 

«Экипаж лейтенанта Лебедева, мгновенно сориентировавшись, с первого залпа поразил вражеских минометчиков», - говорится в сообщении от Минобороны России. 

Решительные действия Александра Лебедева и его умелое руководство экипажем «Солнцепека» в бою позволили наступающему подразделению занять выгодные позиции без потерь и продолжить наступление. Благодаря действиям лейтенанта уничтожено более 20 украинских националистов и шесть единиц военной техники. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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