Умелый комбриг: как полковник Демурчиев разгромил украинские батальонно-тактические группы

Специальная военная операция на Украине порождает новые примеры мужества, героизма и профессионализма российских военных. Сегодня Минобороны России опубликовало информацию о решительных и умелых действиях командира отдельной мотострелковой бригады полковника Романа Демурчиева.

«Рейдовыми и обходящими действиями подразделения командира отдельной мотострелковой бригады полковника Романа Демурчиева вели наступательные действия с задачей блокировать населенный пункт, занятый украинскими националистами и не допустить их контратаки», - говорится в сообщении.

Окруженные украинские боевики попытались прорваться к своим. Но бригада Демурчиева держала крепкую оборону. Противник не только не вышел из окружения, но и понес значительные потери.

Несколько дней спустя, уже у другого населенного пункта, Демурчиев организовал и провел одновременные и внезапные для украинских военных удары с фронта и флангов. Результатом стал разгром до двух батальонных тактических групп украинских националистов.

Также мотострелки Демурчиева уничтожили стартовую позицию украинского комплекса С-300, до 20 единиц бронетехники и 40 различных автомобилей, не говоря уже о значительном количестве живой силы противника.

В Минобороны подчеркивают, что умелое руководство, профессионализм и боевой опыт полковника Романа Демурчиева, а также слаженные действия его подчиненных позволили как вовремя решить поставленные задачи, так и сохранить боеспособность вверенных Демурчиеву подразделений.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов